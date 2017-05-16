Студенти вузу-переселенця відзначили День вишиванки флешмобом

В ДонНТУ закликають підтримати свято української вишиванки та 18 травня одягнути національну одяг на роботу або навчання.

Студенти і викладачі Донецького національного технічного університету, евакуйованого в Покровськ, виклали у соцмережі свої фотографії у вишиванках, повідомляє ІА "Вчасно".

"День вишиванки - міжнародне свято, який покликаний зберегти народні традиції створення і носіння етнічної української одягу, — зазначають організатори. — Ось і ми, Донецький національний технічний університет, вирішили долучитись до свята, організувавши фотоконкурс "Вишиванка — це твій генетичний код".

Автор фото, яке набере найбільшу кількість лайків в мережі, отримає від адміністрації вузу футболку з символікою ДонНТУ. Участь в акції вже взяли студенти та працівники університету. У ДонНТУ закликають підтримати свято української вишиванки та 18 травня одягнути національну одяг на роботу або навчання.

Як раніше повідомлялося, у Канаді пройде парад вишиванок. Окрім національного одягу представники діаспори продемонструють підтримку Україні в боротьбі проти російської агресії.