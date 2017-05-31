Стартувало голосування за кандидатів у Раду громадського контролю при НАБУ

Взяти участь у голосуванні можна на сайті Ради.

Стартували вибори до громадської ради при НАБУ

О дев'ятій ранку 31 травня почалося відкрите рейтингове інтернет-голосування за осіб, які виявили бажання працювати у складі Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України. Як повідомляє прес-служба, голосування триватиме протягом усього дня – до 21:00.

Проголосувати за представників громадськості можуть всі громадяни, що проживають на території України. Взяти участь у голосуванні можна на сайті Ради громадського контролю при НАБУ. Одна людина має право вибрати до 15 кандидатур серед 56 кандидатів від 35 громадських організацій.

Список кандидатів та інформація про них розміщені на сайті бюро.

Наголошується, що кожному виборцю на голосування відводиться 15 хвилин.

Відповідно до Закону "Про Національне антикорупційне бюро України" Рада громадського контролю утворюється у складі 15 осіб. Її завдання – забезпечувати прозорість та цивільний контроль за діяльністю НАБУ. Рада заслуховує інформацію про виконання планів і завдань Національного бюро, розглядає звіти і затверджує висновок щодо них, два її представники входять до складу Дисциплінарної комісії Бюро.

Нагадаємо, на засіданні в п'ятницю, 26 травня, Кабінет міністрів призначив аудитором НАБУ українського правознавця, доктора юридичних наук Михайла Буроменського. Його кандидатуру на затвердження уряду виніс прем'єр-міністр Володимир Гройсман.