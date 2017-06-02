Стан Осмаєва важкий, але стабільний – Окуєва

Боєць отримав поранення в ліву легень.
Аміна Окуева, дружина пораненого кілером в Києві Адама Осмаєва розповіла про його стан після стрілянини, про це вона заявила на своїй сторінці в Facebook.
"Стан Адама важкий, але стабільний. Кілер зупинений мною з нагородної зброї", - написала Окуева.
Адам Осмаєв отримав поранення в ліву легеню. В даний час він знаходиться у важкому стані в реанімації 17-ї лікарні.
"Після операції стан постраждалих залишається важким. Але ми працюємо над тим, щоб вони залишилися живі", - зазначив відповідальний хірург. Зараз лікарі не гарантують, що постраждалі залишаться живими. За словами друзів Адама Осмаєва, йому лікарі зшивали легені і печінку.
Нагадаємо, у четвер, 1 червня, невідомий скоїв замах на чеченських добровольців Аміну Окуеву і Адама Осмаєва.
Під час зустрічі на Подолі в Києві, злочинець вистрілив у Осмаєва і потім був поранений Окуєвої.
Адам Осмаєв і кілер були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.
Зловмисник представився подружжю журналістом французького видання Le Monde. У нього був при собі паспорт громадянина України на ім'я Олександра Дакара.