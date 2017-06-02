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Стан Осмаєва важкий, але стабільний – Окуєва

2 червня в 02:03

Боєць отримав поранення в ліву легень.

Амина Окуева
Окуєва розповіла про стан чоловіка
Facebook/ Артем Шевченко

Аміна Окуева, дружина пораненого кілером в Києві Адама Осмаєва розповіла про його стан після стрілянини, про це вона заявила на своїй сторінці в Facebook.
 
"Стан Адама важкий, але стабільний. Кілер зупинений мною з нагородної зброї", - написала Окуева.
 
Адам Осмаєв отримав поранення в ліву легеню. В даний час він знаходиться у важкому стані в реанімації 17-ї лікарні. 

Як повідомили Hromadskeradio в лікарні, Осмаєв і нападник були доставлені в лікарню з вогнепальними пораненнями і великими втратами крові, тому їх відразу помістили в операційну.

"Після операції стан постраждалих залишається важким. Але ми працюємо над тим, щоб вони залишилися живі", - зазначив відповідальний хірург. Зараз лікарі не гарантують, що постраждалі залишаться живими. За словами друзів Адама Осмаєва, йому лікарі зшивали легені і печінку.

Нагадаємо, у четвер, 1 червня, невідомий скоїв замах на чеченських добровольців Аміну Окуеву і Адама Осмаєва.

Під час зустрічі на Подолі в Києві, злочинець вистрілив у Осмаєва і потім був поранений Окуєвої.

Адам Осмаєв і кілер були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.

Зловмисник представився подружжю журналістом французького видання Le Monde. У нього був при собі паспорт громадянина України на ім'я Олександра Дакара.

За матеріалами: hromadskeradio.org
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