Стало відомо, якою буде погода в найближчі дні

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Сьогодні температура води в Чорному і Азовському морях 16-18 градусів.

У Києві вночі без опадів kievcity.gov.ua

Синоптики прогнозують, що в найближчі добубуде визначати тепла, вночі суха, вдень волога повітряна маса. Вночі без опадів, лише на крайньому заході та півдні країни невеликі дощі, вдень у більшості областей короткочасні дощі, грози, повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві - вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза; температура повітря вночі 8-10°, вдень 20-22°.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 5-10°, у західних областях 8-13°; вдень 18-23°, на високогір'ї Карпат 10-15°.

У понеділок, 22 травня, в Україні короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-східний, 5-12 м/с. Температура повітря вночі 7-13°; вдень 16-21°, на Закарпатті до 24°, на більшій частині Лівобережжя 14-19°.

У Києві 22 травня вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів; температура повітря вночі близько 10°, вдень 18-20°.

20 травня температура води в Чорному і Азовському морях була 16-18°, в районі Приморського 14°, Одеси 15°; в Дніпрі біля Києва 15°.

Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, в квітні 2017 року середня температура в Києві становила 10,4° тепла, що на 1,7° вище кліматичної норми.