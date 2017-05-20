Стало відомо, якою буде погода в найближчі дні

Сьогодні температура води в Чорному і Азовському морях 16-18 градусів.
У Києві - вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза; температура повітря вночі 8-10°, вдень 20-22°.
Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 5-10°, у західних областях 8-13°; вдень 18-23°, на високогір'ї Карпат 10-15°.
У понеділок, 22 травня, в Україні короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-східний, 5-12 м/с. Температура повітря вночі 7-13°; вдень 16-21°, на Закарпатті до 24°, на більшій частині Лівобережжя 14-19°.
У Києві 22 травня вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів; температура повітря вночі близько 10°, вдень 18-20°.
20 травня температура води в Чорному і Азовському морях була 16-18°, в районі Приморського 14°, Одеси 15°; в Дніпрі біля Києва 15°.
Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, в квітні 2017 року середня температура в Києві становила 10,4° тепла, що на 1,7° вище кліматичної норми.Інтерфакс-Україна