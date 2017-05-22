Справи великої корупції можуть розглядатися 10 років без створення Антикорупційного суду - Ситник

На його переконання, Антикорупційний суд треба створювати в рамках чинної судової системи, набирати нових суддів за умовами конкурсного відбору і починати розглядати справи, які розслідуються Бюро.

НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник стверджує, що без створення Антикорупційного суду справи, пов'язані з великою корупцією топ-чиновників, можуть розглядатися 10 років, повідомляє " УНІАН ".

Ситник зазначив, що Верховна Рада не завжди приймає мудрі рішення щодо антикорупційних органів, і зокрема, це стосується створення антикорупційного суду та надання дозволу НАБУ автономно знімати інформацію з засобів зв'язку.

"Зараз ми бачимо, що ті ініціативи, які сприятимуть поліпшенню боротьби з корупцією, вони фактично перебувають без руху", - сказав директор НАБУ.

У той же час він звернув увагу, що з'являються ініціативи, які "спрямовані на те, щоб обмежити в повноваженнях антикорупційні органи, або взагалі їх знищити".

При цьому, як стверджує Ситник, такі ініціативи "просуваються в парламенті достатньо швидко".

"І після того, як вони наштовхуються на жорсткі відповіді з боку урядів "Великої сімки", уряду Сполучених Штатів Америки та інших наших партнерів, ці спроби поки зупиняються", - заявив директор НАБУ. У цьому зв'язку він підкреслив, що надзвичайно важливим для роботи Бюро є створення антикорупційного суду.

На його переконання, Антикорупційний суд треба створювати в рамках діючої судової системи, набирати нових суддів за умовами конкурсного відбору і починати розглядати справи, розслідуються Бюро.

За словами Ситника, суддя, який слухає 500-600 справ, не може слухати справу такого масштабу, як корупційна схема народного депутата Олександра Онищенка.

Фактично, якщо призначати по цих справах засідання раз на місяць, при тому, що суддя не буде корумпований в цій справі, результат ми побачимо через 10 років", - підкреслив він.

"Такий процес взагалі не влаштовує, ні нас, ні громадянське суспільство", - сказав Ситник.

Він висловив надію, що питання створення Антикорупційного суду буде вирішено. "Цей суд можна створити до кінця 2017 року при наявності політичної волі і відповідного законодавства", - підсумував Ситник.

Законопроект про антикорупційні суди було зареєстровано у Верховній Раді 1 лютого. У законопроекті пропонується утворити Вищий антикорупційний суд, якому будуть підслідні усі справи Антикорупційного бюро і Антикорупційної прокуратури. 70 суддів цього суду мають давати дозволи на прослуховування, арешт та відсторонення від роботи корупціонерів, а також виносити їм вироки. Ще з 30 суддів пропонується створити спеціальну палату у Верховному суді - як апеляційну інстанцію.

Голова Верховного суду України Ярослав Романюк назвав антикорупційний суд, який планують створити в Україні, зайвою ланкою в судовій системі. "Судова система повинна бути максимально прозорою і зрозумілою... На нашу думку, це зайве",- сказав Романюк.