Справа Шеремета: У СБУ заперечують видалення записів з камер відеоспостереження

Всі жорсткі диски були передані слідчим поліції недоторканими.

Троян не захотів звинувачувати СБУ у видаленні записів з камер спостереження Роман Кравець

Служба безпеки України в черговий раз заявила, що її співробітники не знищували записів з камер зовнішнього спостереження, сервери яких були вилучені в рамках розслідування

"Жодних даних з електронних носіїв інформації відеоспостереження, яке велося поблизу місця вбивства Павла Шеремета, співробітники СБУ не знищували", – сказано в заяві СБУ, поширеній у зв'язку з коментарем заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна ввечері у вівторок, 23 травня.

У відомстві підкреслили, що даний факт також підтвердив керівник Нацполіції Сергій Князєв під час зустрічі з головою СБУ Василем Грицаком і головним редактором "Української правди" Севгіль Мусаєвою-Боровик.

Троян, в свою чергу, в уточнюючому коментарі "Українській правді" заявив, що не мав на увазі конкретний випадок і не пов'язував відсутність записів з діями співробітників СБУ.

"Коли ми збирали записи з камер спостереження, були випадки, що на камерах не було записів. Але СБУ тут взагалі ні при чому. Було дві камери, з яких запис просто не вівся", – пояснив заступник голови МВС.

Тим не менш, DT.UA володіє інформацією, що після повернення одному з магазинів поруч з місцем загибелі Шеремета серверів з інформацією з камер зовнішнього спостереження, вилучених раніше співробітниками СБУ, ця інформація з носіїв зникла.

У відповіді на офіційний запит DT.UA СБУ не назвала підстави вилучення серверів і не повідомила про причини зникнення з них інформації. У відповіді також зазначено, що СБУ додає до нього витяг з наказу про звільнення Ігоря Устименко, який є фігурантом журналістського розслідування справи про вбивство Шеремета, однак цей документ не надійшов до редакції.

Нагадаємо, 15 травня поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка в рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Авторам документального фільму "Вбивство Павла" вдалося з'ясувати, що Устименко приїжджав до дому Шеремета в ніч напередодні вбивства і провів там більше години. Офіційне слідство цією інформацією не володіло.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.

У лютому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідство встановило людей, які могли бути причетні до вбивства Шеремета, а також можливих свідків злочину. У той же час, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко повідомив, що повідомлення про підозру поки нікому не вручено.