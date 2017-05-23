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Споживчі настрої українців у квітні трохи погіршилися

23 травня в 13:55

Українці стали менше планувати великі покупки, але більш впевнені в економічному розвитку країни.

Торговый центр, магазин, Киев
Індекс споживчих настроїв українців стоїть на місці в очікуванні рішучих реформ Порошенка-Гройсмана
Володимира ЧОПЕНКО
У квітні 2017 року споживчі настрої українців погіршилися: індекс споживчих настроїв (ІСН) становив 54,9, що на 0,6 п. нижче, ніж березні 2017 року, свідчать дані дослідження споживчих настроїв в Україні, яке щомісячно проводить GfK Ukraine.

Очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих трьох місяців дещо покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 3,5 п. - до значення 140,1.

"У цілому індекс споживчих настроїв не зазнав значних змін. У структурі індексу зросли очікування щодо розвитку економіки країни в найближчі 5 років, а індекс доцільності великих покупок, навпаки, знизився. Поліпшення настроїв щодо економічного розвитку країни, на нашу думку, є реакцією на прийняття безвізового режиму для України з ЄС (6 квітня Європарламент прийняв це рішення). Слід зазначити, що зменшення індексу доцільності робити великі покупки сталося в групі споживачів з низьким доходом", - коментують аналітики GfK Ukraine.

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Як свідчать дані опитування керівників підприємств, які НБУ провів у III кварталі 2016 року, більшість респондентів (68,4%) прогнозують, що обмінний курс гривні до долара в наступні 12 місяців буде в діапазоні 26-30 грн/долар. Середнє значення прогнозованого курсу склало 28,03 грн/долар.

 

За матеріалами: DT.UA
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