Споживчі настрої українців у квітні трохи погіршилися

Українці стали менше планувати великі покупки, але більш впевнені в економічному розвитку країни.
Очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих трьох місяців дещо покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 3,5 п. - до значення 140,1.
"У цілому індекс споживчих настроїв не зазнав значних змін. У структурі індексу зросли очікування щодо розвитку економіки країни в найближчі 5 років, а індекс доцільності великих покупок, навпаки, знизився. Поліпшення настроїв щодо економічного розвитку країни, на нашу думку, є реакцією на прийняття безвізового режиму для України з ЄС (6 квітня Європарламент прийняв це рішення). Слід зазначити, що зменшення індексу доцільності робити великі покупки сталося в групі споживачів з низьким доходом", - коментують аналітики GfK Ukraine.
Як свідчать дані опитування керівників підприємств, які НБУ провів у III кварталі 2016 року, більшість респондентів (68,4%) прогнозують, що обмінний курс гривні до долара в наступні 12 місяців буде в діапазоні 26-30 грн/долар. Середнє значення прогнозованого курсу склало 28,03 грн/долар.
DT.UA