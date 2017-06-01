Сподіваються на покращення економічної ситуації до кінця року близько 10% українців

Українці майже не сподіваються на покращення як ситуації в країні, так і власного добробуту.

Українці майже не вірять в покращення Нацбанк України/Facebook

Покращення економічного становища країни до кінця 2017 року очікують 12% українців, 36% − очікують погіршення, а 40% вважають, що воно не зміниться, свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Водночас, 23% опитаних вважають, що протягом найближчих 2-3 років економічне становище країни зміниться на краще, 27% − зміниться на гірше, 24% − що воно не зміниться.

Очікування зміни рівня добробуту власної родини респондентами дуже мало відрізняються від прогнозів зміни економічного становища країни. Серед опитаних 12% очікують покращення рівня добробуту власної родини до кінця 2017 року, 31% − очікують погіршення, 42% вважають, що він не зміниться. 24% опитаних вважають, що протягом найближчим 2-3 років рівень добробуту їх родин зміниться на краще, 24% − зміниться на гірше, 23% − що він не зміниться.

Центр Разумкова

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 квітня 2017 року 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування Центру Разумкова, більше ніж 80% українців оцінюють економічне становище країни як погане або дуже погане: 39% українців визначають його як дуже погане, а 45% як "досить погане", 14% – "не погане і не добре", і лише 1% – як добре.