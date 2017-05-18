Співробітники СБУ виконували оперативні доручення слідчих у справі Шеремета

Після відповіді на запит DT.UA Служба безпеки України зробила офіційну заяву.

СБУ висловила готовність допомогти в розслідуванні вбивства Шеремета

Служба безпеки України заявила про готовність надати будь-яке сприяння у розслідуванні

У заяві, оприлюдненій на офіційному сайті в четвер, 18 травня, сказано, що СБУ також відкрита для діалогу з громадськістю.

У СБУ нагадали, що розслідування резонансного злочину доручено Національній поліції, а змінювати підслідність, згідно з законодавством, мають право генеральний прокурор, керівники регіональних прокуратур та їх заступники лише у разі неефективності досудового слідства.

Станом на сьогодні, СБУ не повідомляли про зміну підслідності розслідування вбивства Шеремета.

У СБУ також повідомили, що співробітники Служби виконували доручення слідчих у справі Шеремета, і запевнили, що всі вони були виконані належним чином і у встановлені процесуальними нормами терміни.

"Зокрема, з відповідним процесуальним оформленням, на виконання доручення слідчих, отримано чотири жорстких носія інформації із записами камер зовнішнього спостереження, розташованих на одному з будинків по вулиці Івана Франка в Києві. В оригінальному вигляді, без внесення яких-небудь змін у конфігурацію й обсяг матеріалів вони передані слідчому. Будь-які інші матеріальні носії інформації, на яких можуть міститися фактичні дані, що мають значення у справі, співробітники Служби безпеки України не вилучали", – запевнили у відомстві.

Тим не менш, DT.UA володіє інформацією, що після повернення одному з магазинів поруч з місцем загибелі Шеремета серверів з інформацією з камер зовнішнього спостереження, вилучених раніше співробітниками СБУ, ця інформація з носіїв зникла.

У відповіді на офіційний запит DT.UA СБУ не назвала підстави вилучення серверів і не повідомила про причини зникнення з них інформації. У відповіді також зазначено, що СБУ додає до нього витяг з наказу про звільнення Ігоря Устименко, який є фігурантом журналістського розслідування справи про вбивство Шеремета, однак цей документ не надійшов до редакції.

Нагадаємо, 15 травня поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка в рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Авторам документального фільму "Вбивство Павла" вдалося з'ясувати, що Устименко приїжджав до дому Шеремета в ніч напередодні вбивства і провів там більше години. Офіційне слідство цією інформацією не володіло.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.

У лютому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідство встановило людей, які могли бути причетні до вбивства Шеремета, а також можливих свідків злочину. У той же час, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко повідомив, що повідомлення про підозру поки нікому не вручено.