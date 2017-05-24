Співробітниця суду "зливала" олігархам дані про плановані обшуки - Ситник

Працівниця була затримана при передачі роздрукованої із закритого Реєстру судових рішень постанови.

Василь Артюшенко, DT.UA

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив про затримання співробітниці суду, яка "зливала" інформацію про плановані обшуки, повідомляє " УНІАН ".

"Затримали працівника суду, який за гроші "зливав" інформацію про санкції на обшук, які ми отримували в судах", - сказав він під час парламентських слухань на тему: "Стан реалізації принципів антикорупційної політики в Україні".

Директор НАБУ пояснив, що "це справа стосується одного з великих земельних олігархів... сьогодні була затримана ця працівниця при передачі роздрукованої із закритого Реєстру судових рішень постанови про обшуки в підконтрольних їй підприємствах".

Ситник підкреслив, що інформація про значної частини обшуків "зливається". "Іноді ми приходимо, а там нас вже чекають", - сказав він.

Раніше Ситник заявляв про те, що дїла великий корупції можуть розглядатися 10 років без створення Антикорупційного суду.

Законопроект про антикорупційні суди було зареєстровано у Верховній Раді 1 лютого. У законопроекті пропонується утворити Вищий антикорупційний суд, якому будуть підслідні усі справи Антикорупційного бюро і Антикорупційної прокуратури. 70 суддів цього суду мають давати дозволи на прослуховування, арешт та відсторонення від роботи корупціонерів, а також виносити їм вироки. Ще з 30 суддів пропонується створити спеціальну палату у Верховному суді - як апеляційну інстанцію.

Голова Верховного суду України Ярослав Романюк назвав антикорупційний суд, який планують створити в Україні, зайвою ланкою в судовій системі. "Судова система повинна бути максимально прозорою і зрозумілою... На нашу думку, це зайве",- сказав Романюк.