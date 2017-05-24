Співробітниця суду "зливала" олігархам дані про плановані обшуки - Ситник

Працівниця була затримана при передачі роздрукованої із закритого Реєстру судових рішень постанови.
"Затримали працівника суду, який за гроші "зливав" інформацію про санкції на обшук, які ми отримували в судах", - сказав він під час парламентських слухань на тему: "Стан реалізації принципів антикорупційної політики в Україні".
Директор НАБУ пояснив, що "це справа стосується одного з великих земельних олігархів... сьогодні була затримана ця працівниця при передачі роздрукованої із закритого Реєстру судових рішень постанови про обшуки в підконтрольних їй підприємствах".
Ситник підкреслив, що інформація про значної частини обшуків "зливається". "Іноді ми приходимо, а там нас вже чекають", - сказав він.
Раніше Ситник заявляв про те, що дїла великий корупції можуть розглядатися 10 років без створення Антикорупційного суду.
Законопроект про антикорупційні суди було зареєстровано у Верховній Раді 1 лютого. У законопроекті пропонується утворити Вищий антикорупційний суд, якому будуть підслідні усі справи Антикорупційного бюро і Антикорупційної прокуратури. 70 суддів цього суду мають давати дозволи на прослуховування, арешт та відсторонення від роботи корупціонерів, а також виносити їм вироки. Ще з 30 суддів пропонується створити спеціальну палату у Верховному суді - як апеляційну інстанцію.
Голова Верховного суду України Ярослав Романюк назвав антикорупційний суд, який планують створити в Україні, зайвою ланкою в судовій системі. "Судова система повинна бути максимально прозорою і зрозумілою... На нашу думку, це зайве",- сказав Романюк.УНІАН