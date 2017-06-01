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Спікер парламенту підписав скасування "закону Савченко" і направив на підпис президенту

1 червня в 12:44

Норма "закону Савченко", згідно з якою день у СІЗО зараховувався за два у колонії, діяла з грудня 2015 року.

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Парубій не проти, щоб "правоохоронці" тримали людей у СІЗО роками
Василь Артюшенко, DT.UA
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав зміни до Кримінального кодексу України щодо порядку зарахування строку попереднього ув'язнення (законопроект №5534).

На сайті парламенту повідомляється, що спікер підписав закон і направив його на підпис президенту.

Нагадаємо, що 18 травня Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу України, скасувавши "закон Савченко". Згідно з новою нормою, "попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання при засудженні до позбавлення волі день за день".

У листопаді 2015 року Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу, згідно з яким один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні в колонії (так званий "закон Савченко").

За матеріалами: DT.UA
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