Спікер парламенту підписав скасування "закону Савченко" і направив на підпис президенту

Норма "закону Савченко", згідно з якою день у СІЗО зараховувався за два у колонії, діяла з грудня 2015 року.

Парубій не проти, щоб "правоохоронці" тримали людей у СІЗО роками Василь Артюшенко, DT.UA

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав зміни до Кримінального кодексу України щодо порядку зарахування строку попереднього ув'язнення (законопроект №5534).

На сайті парламенту повідомляється, що спікер підписав закон і направив його на підпис президенту.

Нагадаємо, що 18 травня Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу України, скасувавши "закон Савченко". Згідно з новою нормою, "попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання при засудженні до позбавлення волі день за день".

У листопаді 2015 року Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу, згідно з яким один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні в колонії (так званий "закон Савченко").