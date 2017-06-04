"Спецслужби" окупантів контролюють бойовиків ОРДО - розвідка

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Від свавілля терористів потерпає населення тимчасово окупованих районів Донбасу.

Одні окупанти "стежитимуть за порядком" в інших ДАН

Співробітники так званих "Міністерства державної безпеки"та "Міністерства внутрішніх справ" терористичної організації "ДНР" прибули в розташування однієї з частин 1 АК задля, повідомляє перс-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, за даними розвідників, у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ продовжує зростати кількість правопорушень скоєних у відношенні до місцевого населення.

Саме з метою "проведення перевірки та попередження фактів вчинення злочинів особовим складом у відношенні до місцевого населення" у суботу, 3 червня, до розташування прибули "представники МДБ ДНР" та "спеціальний підрозділ МВС ДНР".

Раніше в розвідці повідомили про те, що бойовики терористичного угруповання "ДНР" готуються до придушення можливих акцій протесту цивільного населення окупованих районів Донецької області.