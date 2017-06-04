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"Спецслужби" окупантів контролюють бойовиків ОРДО - розвідка

4 червня в 13:03

Від  свавілля терористів потерпає населення тимчасово окупованих районів Донбасу.

блокпост боевики Александровка
Одні окупанти "стежитимуть за порядком" в інших
ДАН
Співробітники так званих "Міністерства державної безпеки"та "Міністерства внутрішніх справ" терористичної організації "ДНР" прибули в розташування однієї з частин 1 АК задля забезпечення безпеки місцевого населення, повідомляє перс-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, за даними розвідників, у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ продовжує зростати кількість правопорушень скоєних у відношенні до місцевого населення.

Саме з метою "проведення перевірки та попередження фактів вчинення злочинів особовим складом у відношенні до місцевого населення" у суботу, 3 червня, до розташування прибули "представники МДБ ДНР" та "спеціальний підрозділ МВС ДНР".

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Раніше в розвідці повідомили про те, що бойовики терористичного угруповання "ДНР" готуються до придушення можливих акцій протесту цивільного населення окупованих районів Донецької області.

За матеріалами: DT.UA
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Теги населення ДНР бойовики
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