"Спецслужби" окупантів контролюють бойовиків ОРДО - розвідка

Від свавілля терористів потерпає населення тимчасово окупованих районів Донбасу.
Так, за даними розвідників, у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ продовжує зростати кількість правопорушень скоєних у відношенні до місцевого населення.
Саме з метою "проведення перевірки та попередження фактів вчинення злочинів особовим складом у відношенні до місцевого населення" у суботу, 3 червня, до розташування прибули "представники МДБ ДНР" та "спеціальний підрозділ МВС ДНР".
Раніше в розвідці повідомили про те, що бойовики терористичного угруповання "ДНР" готуються до придушення можливих акцій протесту цивільного населення окупованих районів Донецької області.DT.UA