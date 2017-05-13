Сьогодні ЗСУ вимагають для свого оснащення понад 100 тисяч радіостанцій різного типу

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На переоснащення однієї бригади ЗСУ сучасними засобами зв'язку потрібно понад 1 млрд грн.

Сьогодні бойові частини ЗСУ використовують засоби зв'язку компаній Motorola та Harris zsu-info.com

На сьогодні Збройні сили України потребують для свого оснащення близько 100 тисяч радіостанцій різного типу. Як пише в своїй статті дляВалентин Бадрак, відповідну оцінку в кінці 2016 року озвучив начальник Військ зв'язку ЗСУ — начальник Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генштабу ЗСУ Володимир Рапко.

За словами Рапка, в перший та другий рік війни фінансування Військ зв'язку в Україні склало 1 млрд грн, але у 2016 році їм було виділено лише близько 600 млн грн, тому темпи забезпечення армії засобами зв'язку дещо сповільнилися.

"Щодо радіозв'язку в УКХ-діапазоні бойові частини ЗСУ забезпечені обладнанням компанії Motorola приблизно на 70%, інші частини — на 30%. При цьому у ПДВ і спецназі є певна кількість радіостанцій Harris. Відразу зазначу, що Збройні сили вимагають для свого оснащення близько 100 тис. радіостанцій різного типу. Закупити в достатній кількості продукцію, наприклад, компанії Harris, в умовах нестачі коштів дуже складно — на переоснащення однієї бригади потрібно понад 1 млрд гривень", - цитує Бадрак слова офіцера.

Детальніше про проблеми забезпечення ЗСУ та інших збройних формувань держави сучасними засобами зв'язку читайте в статті Валентина Бадрака "Розхитані "нерви" армії. Чому на четвертому році війни ЗСУ як і раніше не забезпечені сучасною захищеною системою зв'язку" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".