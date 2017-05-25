Сьогодні християни східного обряду святкують Вознесіння Господнє

Це один із самих великих свят.

В цей день Христос вознісся на небо

У четвер, 25 травня, християни відзначають Вознесіння Господнє. Вважається, що в цей день Христос на увазі апостолів вознісся на небо.

Це свято, що входить до числа Двунадесятих свят (12 найбільших після Великодня в православ'ї), припадає на четвер 40-го дня по Воскресінні Христа. В Католицькій церкві Вознесіння Господнє має найвищий статус — урочистості.

Сьогодні останній день, коли можна вітатися словами "Христос воскрес!", в храмах після Вознесіння ховають плащаницю.

Серед народних звичаїв, пов'язаних з цим свят – випікання обрядового печива у формі драбинок, "щоб було по чому Ісусові вилізти на небо". Такий ритуальний хлібець носили на могили, щоб в останній раз пом'янути померлих.

В Україні, згідно з соціологічними опитуваннями, православні ходять в церкву значно рідше віруючих інших конфесій. Українці, які вважають себе православними, зазвичай ходять до церкви лише на релігійні свята. Серед християн інших конфесій ситуація протилежна.