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Службове авто ГПУ протаранило припарковані автомобілі, водій втік

27 травня в 14:31

Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

ДТП
Співробітник ГПУ скоїв ДТП
ТАСС
Водій Генеральної прокуратури України на службовому автомобілі скоїв зіткнення з припаркованими на узбіччі автомобілями в Голосіївському районі Києва і зник, потерпілих немає, повідомили в прес-службі прокуратури міста.

"27.05.2017 р. в районі вулиці С. Ковалевської (Голосіївський район) водій Генеральної прокуратури України, керуючи службовим автомобілем "Тойота Кемрі", не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з припаркованими на узбіччі автомобілями", - йдеться в повідомленні.

В результаті зіткнення "Тойота Кемрі", як і припарковані автомобілі, отримала механічні пошкодження передньої частини і двох коліс, що унеможливило подальшу експлуатацію.

"Після зіткнення водій покинув автомобіль", - додали в прокуратурі Києва.

При огляді місця події співробітники поліції виявили в салоні автомобіля та вилучили пропуск в будівлю Генпрокуратури, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Автомобіль доставлено на штраф-майданчик.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав, зазначили у прокуратурі.

Органи Національної поліції вирішують питання про притягнення водія до адміністративної відповідальності.

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Раніше повідомлялося, що в Одесі відбулося ДТП з участю автомобіля поліції, в результаті яке постраждало дві дівчини.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги авто водій прокуратура зіткнення Київ
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