Службове авто ГПУ протаранило припарковані автомобілі, водій втік

Внаслідок аварії ніхто не постраждав.
"27.05.2017 р. в районі вулиці С. Ковалевської (Голосіївський район) водій Генеральної прокуратури України, керуючи службовим автомобілем "Тойота Кемрі", не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з припаркованими на узбіччі автомобілями", - йдеться в повідомленні.
В результаті зіткнення "Тойота Кемрі", як і припарковані автомобілі, отримала механічні пошкодження передньої частини і двох коліс, що унеможливило подальшу експлуатацію.
"Після зіткнення водій покинув автомобіль", - додали в прокуратурі Києва.
При огляді місця події співробітники поліції виявили в салоні автомобіля та вилучили пропуск в будівлю Генпрокуратури, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Автомобіль доставлено на штраф-майданчик.
Внаслідок аварії ніхто не постраждав, зазначили у прокуратурі.
Органи Національної поліції вирішують питання про притягнення водія до адміністративної відповідальності.
Раніше повідомлялося, що в Одесі відбулося ДТП з участю автомобіля поліції, в результаті яке постраждало дві дівчини.Інтерфакс-Україна