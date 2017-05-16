Слідство про збитий в Донбасі авіалайнері МН17 вийшло на найскладніший етап

Слідчим необхідно визначиться з конкретними відповідальними за збитий пасажирський літак.

Слідчі заговорили про складнощі у справі про збитий "Боїнгу" twitter.com

"Досягнення прогресу є найбільш важким на даному етапі", - сказано в повідомленні нідерландської видання.

Дослідницька група також повідомляє, що очевидці катастрофи дали свідчення, проте їх недостатньо. Повторно допитати їх складно, так як на Донбасі досі йдуть бойові дії.

Також дослідницька група "страждає" від того, що доводиться стикатися з подіями, які забирають багато часу, однак це не допомагає розслідування.

Як повідомлялося, група журналістів-розслідувачів Bellingcat ідентифікувала члена терористичної організації "ДНР" з позивним "Хмурий". Він брав участь в операції по перекиданню в Донецьку область російського ЗРК "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" MH17. СБУ ще влітку 2014 року записи телефонних розмов терористів про транспортування "Бука", а також ідентифікувала "Хмурого" як Сергія Миколайовича Петровського.

3 березня повідомлялося, що група розслідувачів Bellingcat знайшла нові докази того, що російський військовий Дубинський Сергій Миколайович, 1962 року народження є "Хмурим", причетним до катастрофи MH17. Одним з підтверджень його особистості стала фотографія з російським актором Іваном Охлобистіним, яку Дубинський опублікував в "Однокласниках". Охолобыстин підтвердив, що у Дубинського був псевдонім "Хмурий" та "Петровський" і він був у підпорядкуванні Стрєлкова-Гиркина в Слов'янську і Донецьку.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року був збитий "Боїнг-777" рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній" у небі над Донецькою областю, у зоні бойових дій поряд з селищем Шахтарськ. Літак летів рейсом Амстердам-Куала-Лумпур". Всі 298 осіб, які перебували на борту літака, загинули.