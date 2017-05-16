Топ Новини
<
>

Слідство про збитий в Донбасі авіалайнері МН17 вийшло на найскладніший етап

16 травня в 03:16

Слідчим необхідно визначиться з конкретними відповідальними за збитий пасажирський літак.

Боинг доклад
Слідчі заговорили про складнощі у справі про збитий "Боїнгу"
twitter.com
Слідча група у справі про катастрофу пасажирського "Боїнга 777" рейсу МН17 "Малазійських авіаліній" повідомила про перехід "до найважчого етапу" своєї роботи. На цьому етапі потрібно визначити, хто конкретно повинен відповідати за збитий в Донбасі авіалайнер, пише "Українська правда" з посиланням на нідерландський портал NOS.

"Досягнення прогресу є найбільш важким на даному етапі", - сказано в повідомленні нідерландської видання.

Дослідницька група також повідомляє, що очевидці катастрофи дали свідчення, проте їх недостатньо. Повторно допитати їх складно, так як на Донбасі досі йдуть бойові дії.

Також дослідницька група "страждає" від того, що доводиться стикатися з подіями, які забирають багато часу, однак це не допомагає розслідування.

Читайте також: У Малайзії назвали нові терміни закінчення слідства у катастрофі лайнера МН17 в Донбасі

Як повідомлялося, група журналістів-розслідувачів Bellingcat ідентифікувала члена терористичної організації "ДНР" з позивним "Хмурий". Він брав участь в операції по перекиданню в Донецьку область російського ЗРК "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" MH17. СБУ ще влітку 2014 року записи телефонних розмов терористів про транспортування "Бука", а також ідентифікувала "Хмурого" як Сергія Миколайовича Петровського.

3 березня повідомлялося, що група розслідувачів Bellingcat знайшла нові докази того, що російський військовий Дубинський Сергій Миколайович, 1962 року народження є "Хмурим", причетним до катастрофи MH17. Одним з підтверджень його особистості стала фотографія з російським актором Іваном Охлобистіним, яку Дубинський опублікував в "Однокласниках". Охолобыстин підтвердив, що у Дубинського був псевдонім "Хмурий" та "Петровський" і він був у підпорядкуванні Стрєлкова-Гиркина в Слов'янську і Донецьку.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року був збитий "Боїнг-777" рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній" у небі над Донецькою областю, у зоні бойових дій поряд з селищем Шахтарськ. Літак летів рейсом Амстердам-Куала-Лумпур". Всі 298 осіб, які перебували на борту літака, загинули.
 

28 вересня 2016 року міжнародні слідчі у своєму проміжному звіті першого етапу роботи Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT), підтвердили причетність Росії до знищення MH17.

Детальніше про звіт JIT читайте в статті Володимира Кравченка "МН17: за півкроку до істини. Слідчі встановили російські корені "Бука" на сайті DT.UA.

За матеріалами: Українська правда
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.47
EUR 29.05
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ