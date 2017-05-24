Слідчі Генпрокуратури прийшли з обшуками до колишніх посадових осіб "Приватбанку"

Обшуки також проводяться за адресами юридичних осіб, яким надавалися кредити за рахунок рефінансування банку.

Генпрокуратура проводить обшуки за адресами пов'язаних з "Приватом" юросіб, а також за місцем проживання колишніх посадовців банку Андрій Товстиженко, DT.UA

Співробітники Генеральної прокуратури України в середу проводять обшуки за місцем проживання колишніх службових осіб ПАТ "КБ "ПриватБанк" (Київ), а також за адресами юридичних осіб, яким надавалися кредити за рахунок рефінансування Національного банку України (НБУ).

"24 травня 2017 року слідчими Генеральної прокуратури України спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України на підставі ухвал суду проводяться обшуки за місцями проживання колишніх службових осіб банку та за адресами юридичних осіб, які пов'язані з ПАТ КБ "Приватбанк" і яким надавались багатомільярдні кредити за рахунок рефінансування Національного Банку України", - повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Згідно з повідомленням ГПУ, Головне слідче управління Генпрокуратури здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення колишніми посадовими особами банку розкрадання грошових коштів в особливо великих розмірах.

"З матеріалів провадження вбачається, що колишнє керівництво ПАТ "КБ "Приватбанк" у період 2008-2016 років, незважаючи на законодавчу заборону щодо проведення операцій із пов'язаними з банком особами, після одержання від Національного Банку України рефінансування, у тому числі за рахунок цих коштів, надали пов'язаним із банком суб'єктам господарювання кредити на загальну суму близько 267 млрд грн", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Підкреслюється, що так колишні посадовці "Привату", зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства, за рахунок рефінансування надавали кредитні кошти на свідомо невигідних для банку умовах юридичним особам, які мають ознаки фіктивності. В результаті, держава, з метою уникнення дестабілізації фінансового ринку, була змушене здійснити націоналізацію зазначеного банку і докапіталізувати його бюджетними коштами на суму 116 млрд грн.

В результаті обшуків встановлено, що у більшості випадків за юридичними адресами вказаних так званих суб'єктів господарювання відсутні як самі юридичні особи, так і будь-які ознаки здійснення господарської діяльності.

У ГПУ зазначили, що в ході розслідування судом за клопотанням органу слідства арештовано вже понад 770 об'єктів нерухомості по всій країні.

Як писав у своїй статті для DT.UA Вадим Сирота, через п'ять місяців після націоналізації Приватбанку про претензії до колишніх власників банку з боку правоохоронців, як і раніше, нічого не чути, незважаючи на сотні статей та інтерв'ю про колосальні розміри інсайдерського кредитного портфелю, виведення коштів та грубе порушеннях нормативів.

Читайте про реструктуризацію кредитів "Приватбанку" у статті Вадима Сироти "Проблемка" "Привату": блукання серед реструктуризаційних сосен" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".