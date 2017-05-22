Синоптики прогнозують в Україні теплий тиждень з дощами і грозами

Погоду визначатиме тепле повітря, по всій території України пройдуть дощі і грози.

Синоптики прогнозують травневі грози Василь Артюшенко, DT.UA

У вівторок, 23 травня, у західних областях, Приазов'ї та Криму, вдень і на півночі країни місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів, повідомляє

Вітер в північній частині західний, 3-8 м/с; в південній частині північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, на узбережжі морів до 13° в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях 1-6° тепла, на ґрунті подекуди заморозки 0-2°); вдень 18-23° тепла, в Криму, Приазов'ї та у східних областях місцями 15-17°.

У Києві 23 травня без опадів, температура вночі 8-10°, вдень 20-22°.

У середу, 24 травня, в західних, північних регіонах та Вінницької області очікуються короткочасні дощі, грози; на решті території переважно без опадів.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, у східних областях 5-10°; вдень 17-22°.

У Києві прогнозуються короткочасний дощ і гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, в квітні 2017 року середня температура в Києві становила 10,4° тепла, що на 1,7° вище кліматичної норми.