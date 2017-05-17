Синоптики прогнозують в Україні нічні заморозки

Погоду в Україні визначатиме прохолодне повітря з півночі Європи, на сході – атмосферний фронт.

Весна затримуються, тепла поки не буде Василь Артюшенко

В четвер, 18 травня, в Україні очікується погода без опадів, лише вдень у східних областях та місцями на півночі Лівобережжя невеликий дощ, повідомляє

Вітер північний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-8° тепла, в більшості областей на ґрунті місцями заморозки 0-3°, на узбережжі морів 6-11° тепла; вдень 15-20°, на крайньому півдні та Закарпатті до 24°, у східних областях 10-15°.

У Києві - без опадів, температура вночі 4-6° тепла, вдень 17-19°.

У п'ятницю, 19 травня, невеликі, в центральних і південних областях місцями помірні короткочасні дощі, грози; в західних областях, вночі і на Правобережжі без опадів.

Вітер північний з переходом на східний 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, у південній частині та на Закарпатті 6-11° тепла; вдень 13-18°, на крайньому заході країни 17-22°.

У Києві температура вночі 6-8°, вдень 16-18°.

Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, в квітні 2017 року середня температура в Києві становила 10,4° тепла, що на 1,7° вище кліматичної норми.