Синоптики прогнозують теплу погоду з дощами і грозами

Погоду більшої частини території України визначатиме атмосферний фронт, очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами.

В Україні пройдуть грози Василь Артюшенко, DT.UA

У п'ятницю, 26 травня, вітер очікується південно-західний, на заході - північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°, повідомляє

У Києві - короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 19-21°.

У суботу, 27 травня, по всій Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°, на Закарпатті, півдні і сході 20-25°.

У Києві - короткочасний дощ, вночі місцями невеликий. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 19-21°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 19 травня до Києва із запізненням на п'ять днів прийшло метеорологічне літо. Метеорологічна весна тривала 90 днів і виявилася майже на місяць тривалішою за кліматичну норму.