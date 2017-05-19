Синоптики прогнозують дощові вихідні

Погоду в Україні визначатиме тепла і нестійка повітряна маса, на заході - сухе повітря. У неділю трохи потеплішає.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, у південній частині та на Закарпатті 6-11°, вдень 14-19°, в західних областях 19-25°.
У Києві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ; температура вночі 7-9°, вдень 17-19°.
В неділю, 21 травня, вночі в центральних і південних областях очікуються невеликі, вдень по всій Україні помірні короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла (у південній частині та на Закарпатті 6-11°), вдень 17-22°.
У Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 20-22°.
Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, в квітні 2017 року середня температура в Києві становила 10,4° тепла, що на 1,7° вище кліматичної норми.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,