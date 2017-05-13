Синоптики обіцяють потепління у понеділок

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Погоду буде визначати циклон, що переміщується з Балкан через південь України.

В Україні знову може потеплішати до 22° DT.UA

повідомляє Укргідрометцентр .

У найближчу добу,, погоду в Україні буде визначати циклон, що переміщується з Балкан через південь України; температура у більшості регіонів залишиться нижче кліматичної норми для цього періоду,

Часом дощі, вночі у прикарпатських, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях, вдень у південній частині, більшості центральних і східних областей сильні дощі, місцями грози (лише вночі у східній частині без опадів).

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім західної і північної частини, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, на півдні до 14°; вдень 11-16°, у східних, Запорізькій, Херсонській областях і в Криму 17-21°.

у Києві В неділю часом дощ. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 14 травня найвища температура вдень була 31,3 в 2003р., найнижча вночі 0,6 в 1896р.

У понеділок, 15 травня, у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях без опадів, на решті території короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на півдні та сході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 5-10°, на півдні до 14°; вдень 16-22°, в Криму, Приазов'ї та більшості східних областей 11-16°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 18-20°.

Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, в квітні 2017 року середня температура в Києві становила 10,4° тепла, що на 1,7° вище кліматичної норми.