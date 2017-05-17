Син Сущенка написав листа Путіну

Арешт українського журналіста, який з вересня минулого року перебуває в російських катівнях, продовжили ще на два місяці.

Дев'ятирічний Максим Сущенко звернувся до російського президента Facebook/роман Цимбалюк

Син українського журналіста Романа Сущенка написав лист президенту Росії Володимиру Путіну з проханням "вникнути в історію" та посприяти поверненню його батька додому.

"Сподіваюся, що ця історія, завдяки й моєму листу, може закінчитися, і батько повернеться додому", – сказано в листі дев'ятирічного Максима Сущенка.

Фотокопію листа оприлюднив адвокат Роман Фейгін на своїй сторінці в Facebook увечері в середу, 17 травня.

"Лист я передав", – повідомив захисник Сущенка. Він також додав, що має намір оскаржити рішення суду про продовження арешту журналіста.

Як повідомлялося, 26 квітня російський суд продовжив ще на два місяці термін утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенко, якого утримують в московському СІЗО "Лефортово" з вересня 2016 року.

У жовтні минулого року Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенко, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство".

На поточний момент Сущенко внесли до списку з обміну заручників.

Детальніше про обставини арешту Сущенко, умови його утримання в СІЗО та перспективи кримінальної справи проти нього читайте в інтерв'ю з адвокатом Марком Фейгіним на DT.UA.