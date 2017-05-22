Силовики Росії влаштували обшук в будинку кримського татарина в анексованому Криму

Чоловіка схопили і забрали на допит у відділок.

В Криму російські окупанти знову влаштували обшук в кримського татарина. Крим.Реалії

В анексованому українському Криму російські силовики вдерлися додому до кримського татарина Надіра Мамбетшаєва.

Про це у Facebook повідомив його адвокат Едем Семедляєв. Вторгнення сталося у смт Ленінське о 7:30 ранку. Як розповів сам Мамбетшаєв, не званні "гості" одягли на нього наручкини і оголосили, що проводять обшук на основі "постанови про заборонену літературу, наркотичні речовини, зброю тощо".

"Ну, я знаю, що це був лише привід, щоб провести обшук", - сказав Мамбетшаєв.

Адвокат кримського татарина повідомляє, що чоловіка відвезли до Ленінського відділення поліції, взяли відбитки пальців, аналіз ДНК і влаштували йому допит у рамках кримінального провадження щодо "зникнення Меметова".

Нагадаємо, що раніше озброєні російські силовики вдерлися до будинків кримськотатарських активістів Сейдамета Мустафаєва і Різи Муждабаєва у Бахчисараї. Співробітники Дорожньо-патрульної служби перекрили дороги, щоб інші люди не змогли приїхати підтримати обшукуваних. Мету та причину обшуку силовики пояснювати відмовилися.

Наприкінці лютого ФСБ провела обшуки в будинку кримського татарина. Затриманого Марлена Мустафаєва, в будинку якого проводилися обшуки, Київський "суд" Сімферополя заарештував на 11 діб за нібито розміщення екстремістських матеріалів в соціальних мережах.