Шувалов назвав заборону йому в'їжджати в Україну "абсурдною"

Російський політтехнолог вважає себе жертвою "міжвидової боротьби" політиків.

Шувалов вважає, що став жертвою "міжвидової боротьби" політиків. Детектор Медіа

Російський політтехнолог Ігор Шувалов, який був фактичним керівником інформаційної служби телеканалу "Інтер", назвав абсурднимна 5 років, повідомляє "Українська правда".

"Нинішня метушня навколо мене пов'язана з міжвидовою боротьбою

українських політиків, з якими я добре знайомий і з якими в різний час співпрацював. Україна моя друга батьківщина, я її люблю і завжди бажав і бажаю їй добра і миру, тому нинішня заборона абсурдна", - сказав Шувалов.

"Своїм недоброзичливцям повідомляю: ми живемо в часі і в світі, в якому немає меж, немає місця нетерпимості до іншої точки зору і заборонам медіа та свободи слова", - додав він.

Нагадаємо, що в березні 2014 року Служба безпеки України вже видворяла з країни громадянина Росії Ігоря Шувалова.

За даними Антона Геращенка, рішення було скасовано під тиском співвласників телеканалу "Інтер" на тодішнього голови СБУ Валентина Наливайченка" і "Шувалов ще три роки продовжував виконувати завдання російської пропаганди, фактично керуючи інформаційним блоком "Інтера".