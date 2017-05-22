Шувалов назвав заборону йому в'їжджати в Україну "абсурдною"

Російський політтехнолог вважає себе жертвою "міжвидової боротьби" політиків.
"Нинішня метушня навколо мене пов'язана з міжвидовою боротьбою
українських політиків, з якими я добре знайомий і з якими в різний час співпрацював. Україна моя друга батьківщина, я її люблю і завжди бажав і бажаю їй добра і миру, тому нинішня заборона абсурдна", - сказав Шувалов.
"Своїм недоброзичливцям повідомляю: ми живемо в часі і в світі, в якому немає меж, немає місця нетерпимості до іншої точки зору і заборонам медіа та свободи слова", - додав він.
Нагадаємо, що в березні 2014 року Служба безпеки України вже видворяла з країни громадянина Росії Ігоря Шувалова.
За даними Антона Геращенка, рішення було скасовано під тиском співвласників телеканалу "Інтер" на тодішнього голови СБУ Валентина Наливайченка" і "Шувалов ще три роки продовжував виконувати завдання російської пропаганди, фактично керуючи інформаційним блоком "Інтера".Українська правда