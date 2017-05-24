Штаб повідомив про стабілізацію в зоні АТО

Втрат серед українських військовослужбовців у середу не було.

Через ворожі обстріли в середу була призупинена робота КПВВ "Маріїнка" Прес-центр АТО/Facebook

Ситуація в зоні проведеннявідносно стабілізувалася, але противник продовжує застосовувати важкі озброєння на окремих ділянках лінії розмежування. Втрат серед українських військовослужбовців у середу, 24 травня, не було, передає прес-центр штабу АТО.

З початку доби бойовики російсько-терористичних формувань 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.

Найбільш інтенсивні обстріли були зафіксовані на приморському напрямку. По Мар'їнці окупанти били з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів. Кілька мін вразили житлові будинки біля контрольного пункту в'їзду-виїзду "Маріїнка". У результаті обстрілу ніхто не постраждав, але робота КПВВ була на деякий час призупинена. В районі Водяного, Новотроїцького та Красногорівки були зафіксовані провокації із застосуванням стрілецької зброї.

На донецькому напрямку вранці терористи завдали удару з 82-мм мінометів по позиціях ЗСУ в районі Авдіївки. Під Зайцевим і Луганським противник задіяв БМП. Після 7:00 на цій ділянці фронту зберігалося відносне затишшя.

На луганському напрямку бойовики тричі порушили режим припинення вогню. По Дінцю й Станиці Луганській терористи відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Близько 9:00 противник накрив Новоолександрівку вогнем з 82-мм мінометів і станкового протитанкового гранатомета.

Нагадаємо, напередодні бойовики 20 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. Найбільшу кількість збройних провокацій противник здійснив на приморському напрямку.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".