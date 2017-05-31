Штаб повідомив про стабілізацію ситуації в зоні АТО

Кількість обстрілів скоротилося, але бойовики продовжують застосовувати міномети.

Втрат серед українських військовослужбовців немає Прес-центр АТО/Facebook

Інтенсивність і кількість обстрілів бойовиками російсько-терористичних формувань позицій Збройних сил України знизилися. З початку доби окупанти не застосовували заборонені Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських військовослужбовців немає. У прес-центрі штабу антитерористичної операції повідомили про стабілізацію обстановки.

Усього в середу, 31 травня, терористи 10 разів порушили режим припинення вогню. На приморському напрямку противник двічі відкривав вогонь з 82-мм мінометів по позиціях ЗСУ в районі Чермалика.

На донецькому напрямку було зафіксовано чотири збройних провокації: бойовики били по Авдіївці з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У районі населеного пункту також був помічений снайпер противника.

Чотири рази окупанти обстрілювали позиції ЗСУ на Луганщині. По Новотроїцькому противник випустив понад 10 міномети мін калібру 82 міліметри, а по Дінцю терористи били зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, напередодні бойовики 16 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. Терористи чотири рази використовували заборонену "Мінськом" зброю, найгарячіше було на приморському напрямку. Внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".