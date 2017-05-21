Штаб повідомив про стабілізацію обстановки в зоні АТО

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Втрат серед українських військовослужбовців немає.

У штабі не виключають загострення ситуації у темну пору доби Прес-центр АТО/Facebook

Бойовики російсько-терористичних формувань у неділю, 21 травня, не застосовували ствольну артилерію. Втрат серед українських військовослужбовців немає, обстановка в зоні проведення антитерористичної операції стабілізувалася, повідомляє прес-центр штабу АТО.

З початку доби терористи 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Широкине, Водяне, Чермалик, Гнутове й Новотроїцьке на приморському напрямку бойовики обстрілювали з гранатометів. У районі Лебдинского були зафіксовані провокації із застосуванням великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

По Авдіївці та Верхньоторецькому на донецькому напрямку окупанти били з гранатометів і стрілецької зброї.

Опорний пункт ЗСУ під Новоолександрівкою на Луганщині противник накрив вогнем з 82-мм мінометів. По Кримському терористи били з автоматичних станкових гранатометів, по Нижньотеплому відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

У штабі не виключають загострення і застосування противником важкого озброєння у темну пору доби, а також заявляють про готовність ЗСУ адекватно відповісти на провокації окупантів на будь-якому відрізку лінії розмежування.

Нагадаємо, напередодні бойовики 55 разів обстріляли позиції військовослужбовців Збройних сил України. Впродовж доби ситуація в зоні АТО залишалася складною, з частковими ознаками ескалації конфлікту. Терористи також активно використовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".