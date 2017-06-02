Штаб повідомив про чергове загострення на маріупольському напрямку

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Один український військовослужбовець загинув, троє отримали поранення.

Обстановка в зоні АТО залишається складною Прес-центр АТО/Facebook

Бойовики російсько-терористичних формувань продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України та населені пункти в зоні проведення антитерористичної операції. Ситуація на лінії розмежування складна, але контрольована, повідомляє прес-центр штабу АТО.

У п'ятницю, 2 червня, окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню, неодноразово застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями озброєння. Через ворожі обстріли загинув український військовослужбовець, три бійці отримали поранення.

Найбільш напружена обстановка зберігається на приморському напрямку. Позиції ЗСУ в районі Чермалика противник чотири рази накривав вогнем з мінометів калібру 120 міліметрів. По Новотроїцькому терористи били з гранатометів, по Мар'їнці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметри. Близько 17:00 терористи у черговий раз обстріляли з мінометів житлові квартали Мар'їнки, два мирних жителя отримали осколкові поранення.

Зайцеве й Опитне на донецькому напрямку зазнали обстрілів з великокаліберних кулеметів у першій половині дня.

Новозванівку та Кримське на Луганщині окупанти обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї. Новоолександрввку противник накрив вогнем з зенітної установки.

Представники Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) погодили введення "режиму тиші" в зоні АТО з 1 червня. При цьому спікер прес-центру штабу АТО Антон Миронович наголосив на необхідності виконання терористами ОРДЛО "всіх домовленостей про "режим тиші", які були досягнуті раніше".