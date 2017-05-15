Топ Новини
<
>

Штаб констатував зниження кількості обстрілів у зоні АТО

15 травня в 18:32

Поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

ВСУ АТО
Ситуація в зоні АТО контрольована
Прес-центр АТО/Facebook
Інтенсивність і кількість обстрілів бойовиками російсько-терористичних формувань позицій Збройних сил України у зоні проведення антитерористичної операції знизилася, повідомляє прес-центр штабу АТО.

У понеділок, 15 травня, окупанти сім разів відкривали вогонь у напрямку українських позицій. Через ворожі обстріли двоє бійців ЗСУ отримали поранення.

Вранці в районі Водяного та Гнутового на приморському напрямку були зафіксовані провокації із застосуванням стрілецької зброї. По Новотроїцькому окупанти били з БМП і великокаліберних кулеметів, також були помічені снайпери противника.

По Кам'янці на донецькому напрямку терористи наносили удари з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На луганському напрямку бойовики також задіяли гранатомети під час обстрілу Новозванівки й Новоолександрівки.

Читайте також: "Морпіхи" бойовиків ОРДО страждають від педикульозу – ІС

Нагадаємо, напередодні бойовики 24 рази обстріляли позиції Збройних сил України. Протягом дня терористи активно застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети, а на Луганщині - ствольну артилерію.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги АТО ЗСУ ОРДЛО Донбас
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ