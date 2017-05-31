Шляхопровід на Нивках закриють на все літо



До 1 вересня будуть ремонтувати транспортний вузол.

У КМДА показали альтернативний маршрут на Нивках КМДА

У Києві з 1 червня до 1 вересня закриють рух транспорту через шляхопровід біля станції метро "Нивки".

Рух буде закрито "у зв'язку з реконструкцією транспортного вузла на перечении проспекту Перемоги та вулиці Данила Щербаківського", - повідомили в Київській міській держадміністрації з посиланням на "Київавтодор".

"Рух транспорту буде здійснюватися вздовж шляхопроводу як на в'їзд в місто, так і на виїзд з міста", - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що шляхопровід над станцією метро "Нивки" в Києві перебуває в аварійному стані. Центральні опори над проїжджою частиною транспортної розв'язки облуплені, покриті тріщинами, у багатьох місцях видно іржава арматура. По конструкціях з мосту стікає дощова і тала вода, затікає в тріщини і поступово робить свою руйнівну роботу.