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Школярі влаштували мітинг в підтримку "ВКонтакте"

19 травня в 20:13
Мітингувальники вимагали у президента відновити доступ до соцмережі.
подростки вконтакте
Прихильники "Вконтакте" пікетували Адміністрацію Президента
Hromadske.TV
Школярі і студенти влаштували мітинг під стінами Адміністрації Президента, вимагаючи скасувати заборону на доступ до соцмережі "ВКонтакте", передає Hromadske.ua.

У мітингу брали участь близько 150 осіб, в основному, шкільного віку.
 
Як розповів представник студентської організації "Шоста влада", заборона соцмережі призведе до втрати мільйонами українських користувачів контактів і приватного листування.


Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інші відомі російські компанії,в числі яких - компанія "1С".

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів і компаній читайте в матеріалі ZN.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".

За матеріалами: Hromadske.ua
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Теги соцмережі Україна президент мітинг Росія заборона школярі санкції компанія інтернет доступ вконтакте
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