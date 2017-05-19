Школярі влаштували мітинг в підтримку "ВКонтакте"

У мітингу брали участь близько 150 осіб, в основному, шкільного віку. Як розповів представник студентської організації "Шоста влада", заборона соцмережі призведе до втрати мільйонами українських користувачів контактів і приватного листування.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інші відомі російські компанії,в числі яких - компанія "1С".

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів і компаній читайте в матеріалі ZN.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".