Шахтарі "націоналізованих" підприємств Донецька не отримували зарплату з лютого - ІС

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Ватажки терористів стурбовані протестними настроями працівників підприємств.

Шахтарі в Донбасі не бачать "покращення" dtek.com

В окупованих терористичною організацією "ДНР" районах Донецької області спостерігається загострення соціально-політичної обстановки через проблеми, викликані, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Так, в Єнакієвому припинив роботу "Єнакіївський металургійний завод" ("ЄМЗ"). Всі співробітники підприємства, звільнені. При цьому керівництво "ЄМЗ" не виплатило працівникам вихідну допомогу і не відрахувало пенсійний внесок у Пенсійний фонд України. Колишні співробітники підприємства звертаються в центри зайнятості на підконтрольній Україні території для постановки на облік, одержання допомоги по безробіттю та подальшого працевлаштування за фахом.

"У зв'язку з тим, що "ЄМЗ" не сплатив необхідні внески до ПФУ, центри зайнятості не можуть нараховувати кошти згідно з відсотком від заробітної плати за останній рік, внаслідок чого працівники підприємства отримуватимуть лише мінімальну допомогу в розмірі 1200 гривень", - зазначає Тимчук.

Незадоволені таким станом справ закликають до акцій протесту проти ватажків "ДНР".

На шахті ім. А. А. Скочинського в Донецьку працюють дві тисячі осіб, а видобуток вугілля скоротився з 1,7 тонн до 1 тисячі тонн на добу. Востаннє зарплата шахтарям виплачувалась у лютому цього року і становила в середньому вісім тисяч російських рублів. Основною причиною проблем на підприємстві є відсутність лісу для кріплення гірничих виробок, без якого неможливо проводити монтажні роботи під землею.

"Раніше зазначені матеріали для монтажних робіт поставлялися з території, підконтрольній Україні (Слов'янськ), а зараз, у зв'язку із забороною переміщення вантажів на окуповану територію в рамках рішення РНБО України, вказаний матеріал на шахту не надходить", - пише координатор групи.

Виплату зарплати на шахті обіцяли відновити у травні, однак станом на 25 травня грошей працівники так і не отримали. При цьому керівництво шахти обіцяє налагодити поставки лісу з території Росії і погасити заборгованість по зарплаті "найближчим часом". У той самий час куратори "МДБ ДНР" на шахті в доповідях на ім'я свого "керівництва" відзначають "високий протестний потенціал працівників".

27 лютого ватажки терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" висунули "ультиматум" офіційному Києву і пообіцяли, що якщо до 1 березня блокада ОРДЛО не буде знята, вони "введуть зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції", що працюють на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

1 березня в "ДНР" і "ЛНР" заявили, що підприємства під українською юрисдикцією переходять під "зовнішнє управління" цих формувань. Бойовики мають намір стягувати податки з цих підприємств.

Керівник Федерального агентства з державних резервів Російської Федерації Дмитро Гогін заявив про те, що Росія дійсно надає "гуманітарну підтримку" захопленим бойовиками терористичних організацій "Л-ДНР" підприємствам Донбасу.