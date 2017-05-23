Серед постраждалих від вибуху в Манчестері українців немає - посольство

На ранок вівторка інформація про загиблих і поранених у дипломатичне відомство не надходила.

Громадяни України внаслідок вибуху в Манчестері не постраждали EPA / NIGEL RODDIS

Інформації щодо наявності серед постраждалих відстаном на ранок 23 травня немає, повідомили в посольстві України у Великій Британії.

"Станом на 7:20 інформація про наявність українців серед постраждалих від теракту в Манчестері не підтверджується. Поліція продовжує розслідування теракту", - йдеться в повідомленні посольства, опублікованому на офіційній сторінці відомства в Twitter.

Станом на 07.20 інформ. про наявність українців, постражд. у теракті в Манчестері, не підтверджується. Поліція продовжує розслідув. теракту — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 травня 2017 р.

Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріани Гранде в ніч на 23 травня. Правоохоронні органи припускають, що вибух на стадіоні був терактом, який був здійснений терористом-смертником, однак на даний момент встановлюються подробиці інциденту. Поліція заблокувала всі вулиці навколо Манчестер-арени, на якій стався вибух. МЗС з'ясовує наявність українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері.

Детальніше про причини і наслідки вибуху, причетних до нього, а також про кількість постраждалих, читайте в матеріалі "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".