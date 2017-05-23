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Серед постраждалих від вибуху в Манчестері українців немає - посольство

23 травня в 10:57

На ранок вівторка інформація про загиблих і поранених у дипломатичне відомство не надходила.

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Громадяни України внаслідок вибуху в Манчестері не постраждали
EPA / NIGEL RODDIS
Інформації щодо наявності серед постраждалих від вибуху під час концерту Аріани Гранде на стадіоні в Манчестері станом на ранок 23 травня немає, повідомили в посольстві України у Великій Британії.

"Станом на 7:20 інформація про наявність українців серед постраждалих від теракту в Манчестері не підтверджується. Поліція продовжує розслідування теракту", - йдеться в повідомленні посольства, опублікованому на офіційній сторінці відомства в Twitter.

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Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріани Гранде в ніч на 23 травня. Правоохоронні органи припускають, що вибух на стадіоні був терактом, який був здійснений терористом-смертником, однак на даний момент встановлюються подробиці інциденту. Поліція заблокувала всі вулиці навколо Манчестер-арени, на якій стався вибух. МЗС з'ясовує наявність українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері.

Детальніше про причини і наслідки вибуху, причетних до нього, а також про кількість постраждалих, читайте в матеріалі "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Манчестер вибух теракт українці
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