Ще один затриманий екс-податківець вийшов на свободу

Юрія Кравченка зобов'язали носити електронний браслет і внести 1 мільйон гривень застави.

Колишнього начальника дарницької податкової Кравченка звільнили в залі суду

Печерський суд Києва обрав запобіжнийДарницького району Києва Юрію Кравченку, затриманому в рамках масштабної спецоперації 24 травня.

Кравченко звільнили з-під варти в залі суду з умовою носіння електронного браслета і внесення 1 мільйона гривень застави. Прокуратура наполягала на 5 мільйонах гривень застави, повідомила журналіст Ірина Ромалійська на своїй сторінці у Facebook у ніч на четвер, 25 травня.

Раніше в залі суду були звільнені екс-начальник Головного управління Міністерства податків і зборів у Луганській області Олександр Антипов, екс-голова податкової служби у Полтавській області Володимир Задорожний, а також колишні начальники податкових інспекцій Подільського і Ствятошинского районів Києва Олексій Ярошенко та Юрій Мостіпан.

Олександра Антипова суд зобов'язав носити електронний браслет, здати закордонні паспорти та внести протягом п'яти днів 15 мільйонів гривень застави, у той час як прокуратура наполягала на взятті екс-податківця під варту з альтернативою внесення 200 мільйонів гривень застави.

Як повідомлялося, під час спецоперації 24 травня були затримані 23 колишніх посадових осіб Міністерства доходів і зборів в рамках кримінального провадження про так звані податкові майданчики Олександра Клименка. За даними слідства, дії злочинної групи Клименка завдали державі понад 96 мільярдів гривень збитків. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України. Підозрюваних доставили до Києва для обрання запобіжного заходу.