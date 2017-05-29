СБУ звинуватила співробітників Яндексу в Україні в передачі даних російським спецслужбам

Інформація про громадян України передавалась спецслужбам РФ для проведення розвідувальних, диверсійних та інформаційно-підривних операцій.
За даними СБУ, до Росії передавалися особисті дані, рід занять, спосіб життя, місця перебування, проживання, роботи, дозвілля, джерела та розміри доходів, номери телефонів, електронних адрес та акаунтів у соціальних мережах.
Оперативники спецслужби задокументували, що серед громадян про яких до РФ передавалася інформація є співробітники правоохоронних та спеціальних органів, військовослужбовці ЗСУ, інших підрозділів, які беруть участь в АТО, працівники органів державної влади та управління.
За даними СБУ, інформація передавалась спецслужбам РФ для планування, організації та проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій в Україні.
Під час обшуків співробітники СБУ виявили серверне обладнання та документацію, які будуть направлені для проведення експертизи. Експерти також проаналізують перенаправлення трафіку українських користувачів на російські сервери, а також перевірять координацію протиправної діяльності з території Російської Федерації.
Триває досудове слідство у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада).
Президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зокрема, провайдерам заборонили надавати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Одноклассники" і всіх сервісів Yandex і Mail.Ru.
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