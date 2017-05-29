СБУ звинуватила співробітників Яндексу в Україні в передачі даних російським спецслужбам

Інформація про громадян України передавалась спецслужбам РФ для проведення розвідувальних, диверсійних та інформаційно-підривних операцій.

СБУ знайшла в Яндексі все, що хотіла Яндекс.Пробки

Співробітники СБУ під час обшуків дочірньої структури російської компанії "Яндекс" у Києві та Одесі встановили, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував та передавав до Росії персональні дані українських громадян.

За даними СБУ, до Росії передавалися особисті дані, рід занять, спосіб життя, місця перебування, проживання, роботи, дозвілля, джерела та розміри доходів, номери телефонів, електронних адрес та акаунтів у соціальних мережах.

Оперативники спецслужби задокументували, що серед громадян про яких до РФ передавалася інформація є співробітники правоохоронних та спеціальних органів, військовослужбовці ЗСУ, інших підрозділів, які беруть участь в АТО, працівники органів державної влади та управління.

За даними СБУ, інформація передавалась спецслужбам РФ для планування, організації та проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій в Україні.

Під час обшуків співробітники СБУ виявили серверне обладнання та документацію, які будуть направлені для проведення експертизи. Експерти також проаналізують перенаправлення трафіку українських користувачів на російські сервери, а також перевірять координацію протиправної діяльності з території Російської Федерації.

Триває досудове слідство у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада).

Президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зокрема, провайдерам заборонили надавати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Одноклассники" і всіх сервісів Yandex і Mail.Ru.

29 травня співробітники СБУ провели обшуки в офісах компанії "Яндекс" в Києві та Одесі.