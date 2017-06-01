СБУ звинуватила провайдера Wnet в незаконній маршрутизації трафіку для російської ФСБ

В СБУ заявили, що за вказівкою російських кураторів, менеджмент компанії не заблокував користувачам доступ до санкційних російських інтернет-ресурсів та сервісів.

СБУ знайшла в офісі Wnet докази їх роботи на ФСБ СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили в столиці механізм незаконної маршрутизації інтернет-трафіку в окупований Крим провайдером Wnet.

Як повідомляється на сайті СБУ, провайдер діяв в інтересах російських спецслужб.

"Правоохоронці у встановленому законодавством порядку задокументували, що сегмент мережі та телекомунікаційне обладнання провайдера власники передали фіктивній комерційній структурі, контроль над якою отримала ФСБ РФ, яка встановила на телекомобладнанні власні технічні спецзасоби. Незважаючи на це, власники українського провайдера продовжували маршрутизацію трафіку до точки доступу в Сімферополі", – йдеться в повідомленні відомства.

За інформацією спецслужби, через незаконну маршрутизацію трафіку до Криму ФСБ РФ планувала отримати доступ і знімати інформацію з українського сегмента мережі провайдера.

"В Україні серед клієнтів ТОВ "Дабл-ю нет Україна", зокрема, державні установи, міжнародні організації, великі банківські установи. Співробітники СБ України також встановили, що завдяки трафіку, отриманому від українського провайдера через магістральний канал, послуги доступу в Інтернет отримували ФСБ РФ в Криму, Воєнтелеком РФ та псевдодержавні підприємства зв'язку", – стверджують в СБУ.

СБУ

Наголошується, що при проведенні слідчих дій в офісі провайдера правоохоронці вилучили телекомунікаційне обладнання та документацію, які підтверджують незаконну маршрутизацію трафіку в Крим і контроль за його поширенням ФСБ РФ.

"Правоохоронці також встановили, що за вказівкою російських кураторів, менеджмент компанії не заблокував користувачам доступ до санкційних російських Інтернет-ресурсів та сервісів. Досудове слідство триває у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)", – йдеться в повідомленні відомства.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ проводять санкціоновані обшуки в офісі інтернет-провайдера "Дабл-ю нет Україна".

ЗМІ також повідомили, що СБУ проводить обшук в офісі компанії "Оллі Транс".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зокрема, провайдерам заборонили надавати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Однокласники" і всіх сервісів Yandex та Mail.Ru.

29 травня співробітники СБУ провели обшуки в офісах компанії "Яндекс" у Києві та Одесі. Співробітники СБ заявили, що менеджмент компанії незаконно збирав, збирав і передавав до Росії персональні дані українських громадян.