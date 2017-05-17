СБУ виявила в зоні АТО схованку з російськими мінами

Ящик з мінами маркований військовою частиною з Володимирської області.

СБУ знайшла скриньку з російськими мінами Кадр із фільму «У суботу»

Поблизу села Сигнальне Мар'їнського району Донецької області в зоні АТО співробітники СБУ і військові виявили схованку з протипіхотними мінами, які заборонені в Україні і ще в більш ніж 150 країнах світу.

Схованку виявлений на місці колишньої позиції бойовиків "ДНР".

Оперативники спецслужби вилучили зі схованки п'ятнадцять протипіхотних мін ПМН-2, кілька комплектуючих елементів від мін різних модифікацій, один ящик з маркуванням "УНІ-1", а також "Свідоцтво про якість" і "Пакувальний лист" в/ч № 42754 від 5 квітня 2005 року. Військова частина № 42754 входить до складу ЗС РФ і дислокується в населеному пункті Плеханы Олександрівського району Володимирської області, повідомили в прес-службі СБУ.

Підтвердженням того, що знайдені міни знаходяться на озброєнні російської армії, є той факт, що Україна, відповідно до положень Оттавської конвенції 1997 року про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їх знищення, ліквідувала всі боєприпаси такого типу, на відміну від Росії, яка принципово відмовилася підписувати цей міжнародний договір, підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські військові на окупованих територіях Донбасу перекидають особовий склад і техніку в денний час доби. А Росія продовжує постачати на схід України зброю і техніку.

Раніше у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI) повідомлялося про те, що бойовики на сході України отримали від Росії танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.