СБУ прийшла з обшуками до українських офісів "Яндексу"

У компанії заявили про готовність надати правоохоронцям необхідну інформацію.

СБУ проводить обшуки в Києві та Одесі depositphotos.com / Vicdemi

В офісах компанії "" в Києві та Одесі проходять обшуки за участю СБУ, повідомляє AIN.ua з посиланням на заяву глави прес-служби "Яндексу" Асі Мелкумової.

"У наших офісах у Києві та Одесі зараз перебувають представники Служби безпеки України. Інформації про причини сьогоднішніх дій СБУ ми поки не маємо. До наших офісів вже виїхали адвокати. В рамках правових процедур ми готові надати органам необхідну інформацію"", - заявила вона.

Як повідомляє Markeitng Challenge, цю інформацію виданню підтвердила речник СБУ Олена Гітлянська, За її словами, обшук проводиться на підставі 111 Кримінального кодексу України – "державна зрада".

Проведення обшуків Гітлянська пізніше підтвердила у Facebook.

Президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.

Документ фактично забороняє в Україні роботу російських інтернет-сервісів, а також найбільших російськомовних соцмереж – "ВКонтакте" та "Однокласники". Заборона буде діяти протягом трьох років.