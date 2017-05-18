СБУ приховує інформацію про вилучення її співробітниками відеоматеріалів у справі Шеремета

У спецслужбі зазначили, що слідство у справі веде Нацполіція, а СБУ до цього процесу не залучена.

В СБУ не стали пояснювати, навіщо були вилучені відеозаписи з камер спостереження у справі Шеремета Андрій Товстиженко, DT.UA

Служба безпеки України приховує інформацію про вилучення її співробітниками відео з камер спостереження поряд з місцем убивства Павла Шеремета. Це випливає з відповіді СБУ на запит

У запиті редакція цікавилася, на яких підставах співробітники СБУ вилучили сервери з інформацією з камер відеоспостереження в одному з магазинів, розташованих поряд з місцем убивства Шеремета. Інші питання стосувалися вмісту інформації, а також причин зникнення цієї інформації, після того, як СБУ повернула сервери господарям. У відповідь, в СБУ лише зазначили, що слідство у справі веде Нацполіція, а СБУ до цього процесу не залучена.

У відповіді, також, зазначено, що СБУ надсилає до відповіді витяг з наказу про звільнення Ігоря Устименка, який є фігурантом журналістського розслідування справи про вбивсто Шеремета, однак цей документ до редакції не надійшов.

Нагадаємо, 15 травня поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка в рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Авторам документального фільму "Вбивство Павла" вдалося з'ясувати, що Устименко приїжджав до дому Шеремета в ніч напередодні вбивства і провів там більше години. Офіційне слідство цією інформацією не володіло.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.

У лютому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідство встановило людей, які могли бути причетні до вбивства Шеремета, а також можливих свідків злочину. У той же час, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко повідомив, що повідомлення про підозру поки нікому не вручено.