СБУ при обшуках в "Яндексі" знайшла багато цікавого

"Яндекс" за російськими законама зобов'язаний передавати всі дані до ФСБ. Цікаві речі в офісах "Яндекса" в Києві та Одесі були пов'язані з Росією.

Співробітники СБУ задовольнили свою цікавість Яндекс.Пробки

Під час обшуків в офісах дочірньої структури російській компаніїбуло знайдено багато цікавого, заявив глава СБУ Василь Грицак.

"Я не маю права розголосити дані. Але ми знайшли там багато чого цікавого, і повірте, це цікаве пов'язане з Росією", - сказав глава СБУ телеканалу "112".

Що стосується блокування російських соцмереж і ресурсів, Грицак зазначив, що поки рано говорити про результати.

"Свідомі громадяни розуміють і не користуються російськими мережами і навіть не тому, що російські спецслужби збирають про них дані. Давайте скажемо так: у результаті цих дій навіть російська економіка страждає, російський бізнес поніс значні збитки", - зазначив глава СБУ.

29 травня співробітники СБУ провели обшуки в офісах дочірньої структури російській компанії "Яндекс" в Києві та Одесі, встановивши, що менеджмент компанії незаконно збирав, збирав і передавав на Росію персональні дані українських громадян. За даними СБУ, на Росію передавалися особисті дані, рід занять, спосіб життя, місця перебування, проживання, роботи, дозвілля, джерела і розміри доходів, номери телефонів, адреси електронної пошти і акаунтів в соціальних мережах.