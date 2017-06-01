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СБУ при обшуках в "Яндексі" знайшла багато цікавого

1 червня в 12:27

"Яндекс" за російськими законама зобов'язаний передавати всі дані до ФСБ. Цікаві речі в офісах "Яндекса" в Києві та Одесі були пов'язані з Росією.

Яндекс
Співробітники СБУ задовольнили свою цікавість
Яндекс.Пробки
Під час обшуків в офісах дочірньої структури російській компанії "Яндекс" в Києві та Одесі було знайдено багато цікавого, заявив глава СБУ Василь Грицак.

"Я не маю права розголосити дані. Але ми знайшли там багато чого цікавого, і повірте, це цікаве пов'язане з Росією", - сказав глава СБУ телеканалу "112".

Що стосується блокування російських соцмереж і ресурсів, Грицак зазначив, що поки рано говорити про результати.

"Свідомі громадяни розуміють і не користуються російськими мережами і навіть не тому, що російські спецслужби збирають про них дані. Давайте скажемо так: у результаті цих дій навіть російська економіка страждає, російський бізнес поніс значні збитки", - зазначив глава СБУ.

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29 травня співробітники СБУ провели обшуки в офісах дочірньої структури російській компанії "Яндекс" в Києві та Одесі, встановивши, що менеджмент компанії незаконно збирав, збирав і передавав на Росію персональні дані українських громадян. За даними СБУ, на Росію передавалися особисті дані, рід занять, спосіб життя, місця перебування, проживання, роботи, дозвілля, джерела і розміри доходів, номери телефонів, адреси електронної пошти і акаунтів в соціальних мережах.

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Теги СБУ Яндекс
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