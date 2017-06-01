Топ Новини
<
>

СБУ обшукує офіс ще одного провайдера - ЗМІ

1 червня в 12:44

Силовики закрили співробітників "Оллі транс" в офісі.

срочная новость
СБУ проводить обшук в офісі компанії "Оллі Транс", повідомляє LIGA.net з посиланням на інформоване джерело.

За його словами, в офіс компанії за адресою вул. Полтавська, 10 прийшли люди з нашивками СБУ. Співробітників компанії закрили в офісі, а адвокатів вивели на вулицю. У керівництва відібрали телефони.

ТОВ "ОЛЛІ ТРАНС" - телекомунікаційна компанія, що надає послуги широкосмугового доступу в інтернет.

Читайте також: СБУ при обшуках в "Яндексі" знайшла багато цікавого

Сьогодні раніше в СБУ підтвердили проведення обшуків в офісі провайдера Wnet. Обшуки проводяться в рамках справи про фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади.

За матеріалами: liga.net
Читайте також
Теги СБУ компанія обшук офіс провайдер
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.31
EUR 29.52
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...