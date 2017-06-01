СБУ обшукує офіс ще одного провайдера - ЗМІ

Силовики закрили співробітників "Оллі транс" в офісі.

СБУ проводить обшук в офісі компанії "Оллі Транс", повідомляє LIGA.net з посиланням на інформоване джерело.

За його словами, в офіс компанії за адресою вул. Полтавська, 10 прийшли люди з нашивками СБУ. Співробітників компанії закрили в офісі, а адвокатів вивели на вулицю. У керівництва відібрали телефони.

ТОВ "ОЛЛІ ТРАНС" - телекомунікаційна компанія, що надає послуги широкосмугового доступу в інтернет.

Сьогодні раніше в СБУ підтвердили проведення обшуків в офісі провайдера Wnet. Обшуки проводяться в рамках справи про фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади.