Рух транспорту в Києві на проспекті Свободи та Відрадному буде частково обмежено 5 червня

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На пр. Свободи обмежать рух на ділянці вул. Порика до вул. Світлицького.

В понеділок 5 червня обмежать рух на пр. Свободи і Відрадному

У понеділок, 5 червня,на проспекті Свободи та Відрадному у Києві буде частково обмежено у зв'язку з фрезеруванняv дорожнього покриття, повідомили в прес-службі КМДА.

Рух транспорту буде обмежено з 08:00 до 17:00 на проспекті Відрадному на перехресті з бульваром Вацлава Гавела, а також з 09:00 до 17:00 на проспекті Свободи на ділянці від вул. Порика до вул. Світлицького.

Комунальна корпорація "Київавтодор" закликає водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт.

Раніше повідомлялося, що в Києві з 1 червня до 1 вересня закриють рух транспортучерез шляхопровід біля станції метро "Нивки". Шляхопровід над станцією метро "Нивки" в Києві перебуває в аварійному стані. Центральні опори над проїжджою частиною транспортної розв'язки облуплені, покриті тріщинами, у багатьох місцях видно іржава арматура. По конструкціях з мосту стікає дощова і тала вода, затікає в тріщини і поступово робить свою руйнівну роботу.