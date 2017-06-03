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Рух транспорту в Києві на проспекті Свободи та Відрадному буде частково обмежено 5 червня

3 червня в 10:05

На пр. Свободи обмежать рух на ділянці вул. Порика до вул. Світлицького.

запрет передвижение военкомат
В понеділок 5 червня обмежать рух на пр. Свободи і Відрадному
У понеділок, 5 червня, рух транспорту на проспекті Свободи та Відрадному у Києві буде частково обмежено у зв'язку з фрезеруванняv дорожнього покриття, повідомили в прес-службі КМДА.

Рух транспорту буде обмежено з 08:00 до 17:00 на проспекті Відрадному на перехресті з бульваром Вацлава Гавела, а також з 09:00 до 17:00 на проспекті Свободи на ділянці від вул. Порика до вул. Світлицького.

Комунальна корпорація "Київавтодор" закликає водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт.

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Раніше повідомлялося, що в Києві з 1 червня до 1 вересня закриють рух транспортучерез шляхопровід біля станції метро "Нивки". Шляхопровід над станцією метро "Нивки" в Києві перебуває в аварійному станіЦентральні опори над проїжджою частиною транспортної розв'язки облуплені, покриті тріщинами, у багатьох місцях видно іржава арматура. По конструкціях з мосту стікає дощова і тала вода, затікає в тріщини і поступово робить свою руйнівну роботу.

За матеріалами: DT.UA
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Теги транспорт рух Свобода Київ
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