РосЗМІ повідомили про смерть командира батальйону бойовиків "Хуліган"

Терорист "Комбат" загинув на передовій.

У Донбасі загинув ще один ватажок терористів Олександр Рогаткін/Facebook

Ватажок НЗФ "батальйон "Хуліган" Володимир Цвях на прізвисько "Комбат" убитий на передовій в зоні проведення антитерористичної операції, написав на своїй сторінці в Facebook журналіст пропагандистського каналу "Росія-1" Олександр Рогаткін.

"Загинув Володя Цвях - легендарний "Комбат". На передовій, разом з командиром своєї розвідки", - написав він.

За словами журналіста, загін бойовиків виконував "бойові завдання" на передовій в районі Бахмутської траси.

Про загибель терориста повідомила також сепаратистська група російської соціальної мережі "Вконтакте" "Новини ЛНР". Проте офіційного підтвердження смерті окупанта поки що немає.

Нагадаємо, вранці 8 лютого 2017 року бойовик "ДНР", голова збройного угруповання "Сомалі" Михайло Товстих, відомий як "Гіві", був убитий в Донецьку. Приміщення, де знаходився бойовик, вразили з вогнемету "Джміль". Відповідальність за його вбивство взяли на себе підлеглі Гіві, однак у терористичному угрупованні "ДНР" продовжили шукати "українських диверсантів", які нібито вчинили на нього замах.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня 2016 року стало відомо про ліквідацію одного з бойовиків терористичної угруповання "ДНР", голови збройного угруповання "Спарта", громадянина РФ Арсенія Павлова на прізвисько Моторола. Терориста підірвали в ліфті житлового будинку в Донецьку. "Моторола" знаходився в епіцентрі вибуху і отримав травми, несумісні з життям.