Ростовська турфірма пропонує росіянам "автобусні тури" в "ДНР"

За 20 тисяч рублів "туристам" обіцяють показати "Донецьк нескорений" і навіть дати постріляти в тирі, але наплив охочих поки що не спостерігається.

Російським туристам обіцяють показати всі "принади" зруйнованого Донецька footboom.com

Одна з туристичних фірм Ростовської області Російської Федерації пропонує своїм клієнтам новий "автобусний тур" вУкраїни, повідомляє російський портал 161.ru

Триденна "екскурсія" під назвою "Донецьк нескорений" доступна всім бажаючим за 20 тисяч російських рублів (близько 350 доларів США).

Російським "туристам" обіцяють показати місця бойових дій бойовиків терористичної організації "ДНР" з силами АТО, окупований ними стадіон "Донбас-Арена", історичні пам'ятки та "інші цікаві місця" зруйнованого російськими окупантами міста.

Зазначається, що "подорож у "ДНР"" розпочнеться з відвідування меморіального комплексу "Савур-Могила" і продовжиться в одному з тирів Донецька. Там "туристам" запропонують на вибір декілька "екскурсійних програм".

У турфірмі заявляють, що ініціатива належить їх "партнерам з "ДНР"", однак широкої популярності програма у росіян не має, поки що турфірма обслуговує лише поодинокі індивідуальні замовлення.

Нагадаємо, раніше низка фірм та організацій на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей "розширила" перелік своїх послуг та запропонувала своїм клієнтам виїзд на неокуповані території для оформлення українських біометричних паспортів нового зразка.