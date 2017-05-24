Російський "Єврохім" здійснює кооперацію з "ДНР" - депутат

Компанія є однією з ключових структур у ланцюжку забезпечення "ДНР".

РИА Новости

Про це у своїй аналітичній зведенні на Facebook пише народний депутат України, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, повідомляє "РБК-Україна".

Нардеп зазначає, що компанія "Єврохім" здійснює поставку добрив на територію ДНР через фірму "Сфера Сервіс", зареєстровану в Горлівці.

"У забезпеченні ДНР матеріальними ресурсами з території РФ беруть участь ПП "Сфера Сервіс" (ЄДРПОУ 36395270, м. Горлівка, вул. Мартенівська, 33, згідно з законодавством ДНР" зареєстровано за адресою м. Донецьк, пр-т Миру, д. 15, офіс 71) і російське ТОВ "Сервіс Постачань" (347900, РФ, Ростовська область, р. Таганрог). Фактичним керівником зазначених структур є якийсь Фельбуш-Ранці Андрій Юрійович. Основними клієнтами "Сфера Сервіс" є ТОВ "Агроцентр Єврохім-Краснодар" (350063, РФ, м. Краснодар, вул. Радянська, 30, офіс 703-710) - постачання добрив на територію ДНР, - пише Тимчук.

Зазначимо, на офіційному сайті компанії "Сфера Сервіс" зазначено, що підприємство займає одну з провідних позицій в міжнародних економічних відносинах між самопроголошеної Донецької Народною Республікою, Російською Федерацією, Республікою Білорусь, Республікою Казахстан і країнами далекого зарубіжжя Також на офіційному сайті "Сфера Сервіс" міститься історія про останні бізнес-досягненнях компанії.

"За минулий рік нашими партнерами стали такі підприємства як ТОВ "Єврохім" - постачання азотних добрив під патронатом Міністерства агропромислової політики та продовольства ДНР; ТОВ "Євраз груп" - постачання металопрокату і товарів подвійного призначення. Дані поставки здійснюються в інтересах промисловості ДНР: Ясиноватський машинобудівний завод, Снежнянскийхиммаш, Макіївський машинобудівний завод. Підписані договори з такими підприємствами як ТОВ "ИстилМаркет", ТОВ "Донмаркет" та іншими", - йдеться на офіційному сайті компанії "Сфера Сервіс", зареєстрованої в "ДНР".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в результаті рішень Мінекономрозвитку України та Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) від 13 лютого 2017 року про призупинення введення антидемпінгових мит щодо мінеральних добрив з Російської Федерації, компанії з РФ отримали безпрецедентний доступ на український ринок.

На думку експертів, своїми діями Кабмін фактично допустив створення російської монополії в Україні. Також повідомлялося, що, на тлі зупинки найбільших вітчизняних виробників мінеральних добрив російські виробники активно насичували український ринок своєю продукцією і тільки за перші чотири місяці 2017 року вивезли з України близько ста мільйонів доларів.

Основним постачальником мінеральних добрив в Україну з Російської Федерації була компанія "Єврохім". 18 травня 2017 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про поновлення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну азотних добрив (карбаміду та КАС) з РФ. До цього рішення Російська Федерація була основним постачальником добрив в Україну (80-90% від загального обсягу імпорту). Мито в розмірі 31,84% буде застосовуватися до всіх виробників карбаміду та КАС походженням з Російської Федерації. За повідомленнями російських ЗМІ, "Єврохім" вирішив оскаржити антидемпінгові мита України на добрива. Компанія вважає цю міру незаконною і має намір звернутися в українські суди.



