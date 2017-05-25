Російський слідчий комітет звинуватив ЗСУ у нібито обстрілах Донецька, Спартака та Пікуз

За фактом поранення мирних жителів російські слідчі поспіхом відкрили три нових кримінальних провадження.
Як повідомляє прес-служба відомства, нові кримінальні справи порушені "за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 статті 356 КК РФ – застосування заборонених засобів і методів ведення війни".
"За даними слідства, 18, 20 і 21 травня 2017 року, військовослужбовці Збройних сил та Національної гвардії України, виконали завідомо злочинні накази посадових осіб Міністерства оборони України та вчинили прицільні артилерійські обстріли з важких видів озброєння, що мають високі вражаючі властивості, об'єктів цивільної інфраструктури, що не є військовими цілями, у селах Комінтернове (нині Пікузи - ред) і Спартак, а також Петровському районі міста Донецька", - заявили в російському Слідкомі.
Російські слідчі наполягають на тому, що внаслідок "обстрілу ЗСУ" нібито постраждали чотири мирних мешканця, які отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Вони також традиційно звинуватили українських військових у нібито "політичній та ідеологічній ненависті" до жителів Донбасу, які бажають створити "відокремлені адміністративно-територіальні утворення".
Слідчий комітет РФ регулярно відкриває кримінальні справи проти українських військовослужбовців у зв'язку з нібито здійсненими ними військовими злочинами проти цивільного населення сходу України.
Так, 7 березня слідчий комітет відкрив щодо бійців ЗСУ кримінальну справу за ч. 1 статті 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни) за нібито обстріл житлових будинків у Донецьку в період з 27 лютого по 2 березня.
Крім того, в заяві СК РФ говорилося про наявність "доказів застосування ЗСУ ракетних комплексів "Точка-У"" в Донбасі.DT.UA