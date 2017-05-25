Російський слідчий комітет звинуватив ЗСУ у нібито обстрілах Донецька, Спартака та Пікуз

За фактом поранення мирних жителів російські слідчі поспіхом відкрили три нових кримінальних провадження.

Російські слідчі знову стали на захист "знедолених Донбасу" Новое время

Головне слідче управління слідчого комітету РФ відкрило три нових, звинувативши їх у обстрілах населених пунктів у зоні АТО 18, 20 і 21 травня.

Як повідомляє прес-служба відомства, нові кримінальні справи порушені "за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 статті 356 КК РФ – застосування заборонених засобів і методів ведення війни".

"За даними слідства, 18, 20 і 21 травня 2017 року, військовослужбовці Збройних сил та Національної гвардії України, виконали завідомо злочинні накази посадових осіб Міністерства оборони України та вчинили прицільні артилерійські обстріли з важких видів озброєння, що мають високі вражаючі властивості, об'єктів цивільної інфраструктури, що не є військовими цілями, у селах Комінтернове (нині Пікузи - ред) і Спартак, а також Петровському районі міста Донецька", - заявили в російському Слідкомі.

Російські слідчі наполягають на тому, що внаслідок "обстрілу ЗСУ" нібито постраждали чотири мирних мешканця, які отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Вони також традиційно звинуватили українських військових у нібито "політичній та ідеологічній ненависті" до жителів Донбасу, які бажають створити "відокремлені адміністративно-територіальні утворення".

Слідчий комітет РФ регулярно відкриває кримінальні справи проти українських військовослужбовців у зв'язку з нібито здійсненими ними військовими злочинами проти цивільного населення сходу України.

Так, 7 березня слідчий комітет відкрив щодо бійців ЗСУ кримінальну справу за ч. 1 статті 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни) за нібито обстріл житлових будинків у Донецьку в період з 27 лютого по 2 березня.

Крім того, в заяві СК РФ говорилося про наявність "доказів застосування ЗСУ ракетних комплексів "Точка-У"" в Донбасі.