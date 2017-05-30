Російський слідчий комітет знову звинувачує ЗСУ у нібито обстрілах населених пунктів Донеччини

Цього разу російські слідчі перейнялися долею мирних мешканців Гольмовського, Яковлівки і Донецька.

Російських слідчих "дуже хвилює" доля мирних жителів Донбасу

Головне слідче управління слідчого комітету РФ відкрило три нових, звинувативши їх у обстрілах населених пунктів у зоні АТО 22 і 24 травня.

Як повідомляє прес-служба відомства, нові кримінальні справи порушені "за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 статті 356 КК РФ – застосування заборонених засобів і методів ведення війни".

"За версією слідства, 22 і 24 травня 2017 року військовослужбовці Збройних сил та Національної гвардії України, виконуючи завідомо злочинні накази вищестоящих посадових осіб Міністерства оборони України, справили прицільний артилерійський обстріл з важких видів озброєння, що мають високі вражаючі властивості, об'єктів цивільної інфраструктури, що не є військовими цілями, у селищі Гольмовском Микитівського району міста Горлівки, селищі Яковлівка Ясинуватського району Донецької області та мікрорайоні Трудовскіє Петровського району міста Донецька", - заявили в російському Следкоме.

Російські слідчі наполягають на тому, що внаслідок "обстрілу ЗСУ" нібито постраждали п'ять мирних мешканців.

Вони також традиційно звинуватили українських військових у нібито "політичній та ідеологічній ненависті" до жителів Донбасу, які бажають створити "відокремлені адміністративно-територіальні утворення".

Слідчий комітет РФ регулярно відкриває кримінальні справи проти українських військовослужбовців у зв'язку з нібито здійсненими ними військовими злочинами проти цивільного населення сходу України.

Так, 7 березня слідчий комітет відкрив щодо бійців ЗСУ кримінальну справу за ч. 1 статті 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни) за нібито обстріл житлових будинків у Донецьку в період з 27 лютого по 2 березня.

Крім того, в заяві СК РФ говорилося про наявність "доказів застосування ЗСУ ракетних комплексів "Точка-У"" в Донбасі.