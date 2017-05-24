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Російський експерт прочитав "народним депутатам" ОРДО лекцію про шкоду пияцтва - ІС

24 травня в 10:27

Під керівництвом агітатора за тверезий спосіб життя у "ДНР" розроблятимуть "антиалкогольне законодавство".

Алкоголь
Бойовиків в Донбасі вчитимуть жити тверезо
Російський агітатор за тверезий спосіб життя, голова "Союзу боротьби за народну тверезість", віце-президент "Міжнародної слов'янської академії тверезості" і експерт Державної думи Російської Федерації Володимир Жданов прибув з лекцією на тимчасово окуповану територію Донецької області, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Жданов виступив перед "народними депутатами" терористичної організації "ДНР" з лекцією "Основи державної антиалкогольної політики".

Колабораціоністи "Народної ради ДНР" переймали досвід Жданова і вчилися створенню "антиалкогольного законодавства ДНР".

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Як повідомлялося раніше, бойовики російсько-терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" під впливом алкоголю та наркотичних речовин завдали ударів по своїм передовим позиціям, внаслідок чого троє з них загинули та 11 отримали поранення.

Наприкінці лютого п'яні військовослужбовці 7-ої окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК ЗС РФ вдерлися до загальноосвітнього закладу Хрустального та погрожували учням і вчителям фізичною розправою

За матеріалами: DT.UA
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Теги ДНР агітація депутат алкоголь
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