Під керівництвом агітатора за тверезий спосіб життя у "ДНР" розроблятимуть "антиалкогольне законодавство".

Бойовиків в Донбасі вчитимуть жити тверезо

Російський агітатор за, голова "Союзу боротьби за народну тверезість", віце-президент "Міжнародної слов'янської академії тверезості" і експерт Державної думи Російської Федерації Володимир Жданов прибув з лекцією на тимчасово окуповану територію Донецької області, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Жданов виступив перед "народними депутатами" терористичної організації "ДНР" з лекцією "Основи державної антиалкогольної політики".

Колабораціоністи "Народної ради ДНР" переймали досвід Жданова і вчилися створенню "антиалкогольного законодавства ДНР".

Як повідомлялося раніше, бойовики російсько-терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" під впливом алкоголю та наркотичних речовин завдали ударів по своїм передовим позиціям, внаслідок чого троє з них загинули та 11 отримали поранення.

Наприкінці лютого п'яні військовослужбовці 7-ої окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК ЗС РФ вдерлися до загальноосвітнього закладу Хрустального та погрожували учням і вчителям фізичною розправою.