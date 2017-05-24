Під керівництвом агітатора за тверезий спосіб життя у "ДНР" розроблятимуть "антиалкогольне законодавство".
Жданов виступив перед "народними депутатами" терористичної організації "ДНР" з лекцією "Основи державної антиалкогольної політики".
Колабораціоністи "Народної ради ДНР" переймали досвід Жданова і вчилися створенню "антиалкогольного законодавства ДНР".
Як повідомлялося раніше, бойовики російсько-терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" під впливом алкоголю та наркотичних речовин завдали ударів по своїм передовим позиціям, внаслідок чого троє з них загинули та 11 отримали поранення.
Наприкінці лютого п'яні військовослужбовці 7-ої окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК ЗС РФ вдерлися до загальноосвітнього закладу Хрустального та погрожували учням і вчителям фізичною розправою.DT.UA