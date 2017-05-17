Російські військовослужбовці вчать бойовиків артилерійської розвідки – ІС

При цьому найманці РФ старанно маскуються під "місцевих" бойовиків.

Російські військові натаскують "шахтарів" і "трактористів" Донбасу vk.com/strelkov_info

Нагрупа російських військовослужбовців навчає бойовиків артилерійської розвідки, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"На маріупольському напрямку (Новоазовський район) у бойових порядках "9-го окремого механізованого полку морської піхоти 1-го АК ДНР" відзначається діяльність групи інструкторів з ведення артилерійської розвідки зі складу ЗС РФ", - пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

За словами координатора, у складі групи десять російських військових і кілька переносних радіолокаційних станцій для ведення артилерійської розвідки. Перевезення групи фіксувалося в районі населених пунктів Безіменне і Сєдове, північніше Верхньошироківського поблизу Павлополя. Російських військовослужбовців перевозять два джипи, іноді армійська вантажівка "Урал".

"Одного разу було зафіксовано пересування даної групи на двох МТ-ЛБ (в районі між Азовом і Заїченком), разом з групою місцевих бойовиків", - зазначає Тимчук.

При цьому російські найманці "ретельно зображають із себе місцевих "ополченців"" обмундируванням, спорядженням, манерою розмови та поведінки.

Координатори групи також зафіксували розгортання в районі населених пунктів Перемога і Ульяновське, поблизу Берестового, засобів радіоелектронної розвідки (РЕР) та радіоелектронної боротьби (РЕБ). Розгортання здійснюється російськими військовослужбовцями, які зайшли на окуповані території Донецької області, вздовж державного кордону України і Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше в групі ІС повідомляли про те, що в окупованій бойовикам "ДНР" Горлівці, у дворі ресторану "Барнслі", розташовані чотири військових автомобілі з антенами. У групі припустили, що це можуть бути машини радіоелектронної розвідки (РЕР), безпеки (РЕБ) або зв'язку.

Також повідомлялося про те, що російські військові на окупованих територіях Донбасу перекидають особовий склад і техніку в денний час доби. А Росія продовжує постачати на схід України зброю і техніку.

Раніше у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI) повідомлялося про те, що бойовики на сході України отримали від Росії танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.